Pantera Alvinegra anuncia mais dois reforços e promove três da base

Novidades no Votuporanguense são o lateral-esquerdo Félix Jorge, ex-Bandeirante, e o volante José Augusto, que estava no sub-23 do Santa Cruz.

O Votuporanguense segue se reforçando para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista e anunciou a contratação de mais dois reforços, além da promoção de três atletas de suas categorias de base. Até agora, foram 19 contratações.

O primeiro a ser anunciado foi o lateral-esquerdo Jorge Félix, de 22 anos, que se formou na base do Vitória, teve passagens pelo Bahia, Fernandópolis e Colo-Colo-BA, e na temporada passada estava no elenco do Bandeirante de Birigui que conquistou o acesso para a Série A3.

“Chego com esse pensamento, justamente de conquistar o acesso por aqui também. Minha característica mais forte é na marcação, mas gosto de chegar ao ataque e tenho treinado muito para aperfeiçoar os cruzamentos. Estou muito confiante”, disse Jorge Félix.

Outra novidade anunciada na noite desta segunda-feira foi o retorno do volante Zé Augusto, que estava junto com o meia Vinícius Diniz e o atacante João Marcos, já anunciados como reforços, disputando o Brasileiro de aspirantes no time sub-23 do Santa Cruz.

Além dos novos contratados, o CAV também promoveu três atletas das categorias de base como reforço para o time profissional da A3: os volantes Jair, de 19 anos, e Élber, de 20, além do zagueiro Diogo, de 19 anos.

O Votuporanguense faz sua estreia na Série A3 no próximo sábado, às 10h, fora de casa, enfrentando o Rio Preto no estádio Anísio Haddad, na partida que abre a edição 2021 da terceira divisão estadual.

Elenco atual do Votuporanguense:

Goleiros: Talles, José Eduardo, Felipe, Kevin e João Vitor.

Zagueiros: Paulo Henrique, Guilherme Café, Mateus Buiate, Diogo, Eduardo Melo e Diogo.

Laterais: Maicon, Hugo, Abraão e Jorge Félix.

Volantes: Índio, Élber, Jair, José Augusto.

Meias: Ricardinho, Nicolas e Vinícius Diniz.

Atacantes: João Pedro, Carlos André, Lorran, Léo Santos, Jean, Israel, Thales Tim, João Marcos, Lucas Mineiro, Murilo Oliveira e Dentinho.

*Com informações do globoesporte