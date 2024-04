Panela com óleo explode e mulher é socorrida com queimaduras em Onda Verde 

Acidente ocorreu na última quinta-feira (18), mas o boletim de ocorrência foi registrado no sábado (20). Segundo o BO, vítima teria tentado apagar fogo com pano molhado.

Uma mulher de 59 anos foi internada com queimaduras após o óleo explodir enquanto ela tentava apagar o fogo de uma panela com um pano molhado em Onda Verde/SP. O acidente ocorreu na quinta-feira (18.abr), mas o boletim de ocorrência foi registrado no último sábado (20).

Segundo o B.O., a mulher estava sozinha em casa, preparando o jantar, quando a panela com o óleo começou a pegar fogo

Para conter as chamas, que se alastraram, a vítima jogou o pano molhado sobre o recipiente, o que provocou a explosão. O processo ocorreu por conta da reação da água com o óleo quente.

Ela foi socorrida e levada ao Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto/SP. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Como a água e óleo não se misturam, o professor de química Eduardo Sanchez Fazzari explicou que a explosão acontece por causa da expansão das moléculas de água, que se tornam vapor ao entrar em contato com a alta temperatura.

Veja como ocorre a reação, segundo o especialista:

Quando você joga algum resíduo de água no óleo, por eles não se misturarem e a água ser mais densa, ela vai para baixo do óleo.

Como a temperatura está muito alta, as gotículas de água vaporizam (calefação) e absorvem muita energia.

As moléculas gasosas se expandem, praticamente ficando 1,7 mil vezes maiores do que no volume líquido.

Quando ocorre essa expansão da água e ela está embaixo do óleo, ela empurra, arremessa todo esse óleo para fora da panela.

O que fazer em caso de queimaduras, segundo o Ministério da Saúde: