Pane elétrica no Sistema de Abastecimento da zona Oeste pode causar falta d’água 

Bairros como Monte Verde, Residencial Noroeste, Belo Horizonte, Ana Munhoz, poderão sofrer com a falta d’água ou com a baixa pressão nos horários de pico, pelos próximos dias. Saev Ambiental trabalha para resolver a situação, no entanto, não há previsão para a normalização do Sistema.

A Saev Ambiental informa que devido a uma pane elétrica causada na bomba do Sistema de Abastecimento de Água da região Oeste de Votuporanga, bairros como o 5° Distrito, Monte Verde, Residencial Noroeste, Belo Horizonte, Ana Munhoz, poderão sofrer com a falta d’água ou com a baixa pressão nos horários de pico, pelos próximos dias. O incidente ocorreu nesta quinta-feira (3.mar).

As equipes estão empenhadas em resolver a situação o mais breve possível, no entanto, devido à logística para a substituição da bomba que está a mais de 200 metros de profundidade do solo, ainda não há previsão para que o Sistema funcione em sua normalidade.

Enquanto isso, uma intervenção mais precisa está sendo avaliada para que a interligação dos poços profundos seja efetiva e não cause o desabastecimento da região Oeste da cidade.

Para mais esclarecimentos a Saev Ambiental dispõe do telefone 0800-770-1950. A ligação é gratuita.