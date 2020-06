PANDEMIA – Votuporanga continua na fase laranja do Plano SP, confirma João Doria

Anúncio foi feito agora em coletiva de imprensa no início da tarde desta sexta-feira.

O governador João Doria (PSDB) anunciou hoje que a região de Votuporanga será mantida na fase laranja do Plano SP.

A quarentena vai para o sexto período. “Nenhuma área de São Paulo está livre da doença. Volto a mencionar que o governo não toma atitudes por vontade política, por orientação ou pressão de quem quer que seja. Por isso, o Plano SP tem sido bem sucedido”, disse o governador.

A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de SP, Patrícia Ellen, apresentou a nova etapa do Plano SP. “A terceira atualização foi realizada no dia 19 de junho – SP e a região metropolitana estavam na fase laranja. Tivemos uma evolução conforme o esperado com relação à pandemia. Nós vemos que o crescimento dos nossos casos de março para abril foi 1000%, em maio tivemos um crescimento de 200%, e, em junho, devemos fechar em torno de 100% (crescimento de maio para junho)”.

Alguns órgãos de imprensa chegaram a noticiar que região regrediria para a fase vermelha, mas a assessoria de imprensa do governo do Estado confirmou que a fase correta é a laranja, conforme descrito no mapa (Foto).