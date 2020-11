Votuporanga registrou durante o final de semana três novas mortes por Covid-19, sendo uma no sábado, 07, e duas no domingo, 08. No total, foram 114 vítimas da doença no município.

As vítimas são uma idosa de 76 anos, uma mulher de 51 anos e um idoso de 63 anos. Todas as vítimas possuíam comorbidades.

Além das mortes, também foram registrados 45 novos casos positivos da doença, totalizando 5.635. Outros 1.106 pessoas apresentaram sintomas não graves e estão em monitoramento domiciliar.