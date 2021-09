Pandemia: sintomas da arritmia e ansiedade podem ser confundidos 

Cardiologista explica que exame no momento do problema pode fornecer diagnóstico preciso e evitar risco à saúde do coração.

Palpitações, dificuldade de respirar, sudorese e tontura são sintomas comuns à ansiedade e arritmia. Com o aumento de ansiedade na pandemia – 86,5% das pessoas relataram o problema, segundo o Ministério da Saúde -, muitas vezes a arritmia passa despercebida. Se não diagnosticada e tratada, pode comprometer a saúde do coração e até colocar a vida em risco, segundo o cardiologista Eduardo Saad, especialista em arritmias cardíacas e coordenador do setor de arritmias do Hospital Pró Cardíaco e Samaritano (Botafogo), no Rio de Janeiro.

“Usualmente, a arritmia tem uma característica que diferencia da ansiedade: quando o coração dispara, tem taquicardia. Esse disparo é muito súbito e, quando volta ao normal, também volta de forma muito súbita. Já na ansiedade esse aumento e retorno à normalidade é mais gradual. Mas é difícil para a pessoa notar esses detalhes”, afirma.