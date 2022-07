Pandemia atrasou o desenvolvimento das crianças brasileiras em uma década, diz Banco Mundial 

Relatório concluiu que as atuais condições de educação e saúde brasileiras só vão permitir o desenvolvimento de 50% do potencial de quem nasceu no ano passado.

Um relatório do Banco Mundial afirma que a pandemia atrasou o desenvolvimento das crianças brasileiras em uma década.

Ao analisar perdas de habilidades do nascimento até os 18 anos, o estudo concluiu que as atuais condições de educação e saúde brasileiras só vão permitir o desenvolvimento de 50% do potencial de quem nasceu no ano passado. Em 2019 esse percentual era de 60%.

Segundo o Banco Mundial, o Brasil precisa de 60 anos para alcançar o nível dos países desenvolvidos. Para acelerar essa recuperação, recomenda o fortalecimento da Educação, do SUS (Sistema Único de Saúde) e de programas de transferência de renda.