Palmeiras x Flamengo: finalistas brasileiros garantem 15º título da Libertadores em 30 anos 

Nas primeiras três décadas da competição, brasileiros conquistaram apenas cinco taças. Maior número de conquistas veio na década de 1990.

Os argentinos ainda são os maiores vencedores da Libertadores da América, mas os brasileiros estão um pouco mais perto. A classificação do Palmeiras e do Flamengo garantiu mais uma final brasileira – a quarta da história – e a garantia da 15ª conquista nos últimos 30 anos.

O número é expressivo ainda mais quando se leva em conta que de 1960 – quando a competição passou a ser anual, pois antes disso, em 1948, o Vasco conquistou torneio depois reconhecido também como continental pela Conmebol – até 1989 foram somente cinco conquistas.

O Palmeiras vai para sua sexta decisão de Libertadores, um recorde entre brasileiros, ao lado do São Paulo. Nas outras cinco finais, o Verdão conquistou dois títulos, em 1999 e 2020, e foi vice três vezes – 1961, 1968 e 2000.

Já o Flamengo chega à sua terceira final de Libertadores, tendo sido campeão nas outras duas que disputou: em 1981, diante do Cobreloa, do Chile, e 2019, esta em jogo único, com vitória sobre o River Plate em Lima, no Peru.

Nestas três últimas décadas, apenas em sete anos não houve brasileiros na final – em 1996, 2001, 2004, 2014, 2015, 2016 e 2018. O poderio brasileiro explodiu na década de 1990, quando venceu seis competições em oito disputas – a maior frequência em toda a história, com o bi do São Paulo (1992, 1993) e as conquistas do Grêmio (1995), Cruzeiro (1997), Vasco (1998) e Palmeiras (1999).

Por outro lado, a maior sequência de títulos brasileiros é dos anos 2010, com Inter, Santos, Corinthians e Atlético-MG. Foi “tri” em duas oportunidades, entre 1997 e 1999 e agora, entre 2019 e 2021.

Primeiros 31 anos de Libertadores:

1962 – Santos

1963 – Santos

1976 – Cruzeiro

1981 – Flamengo

1983 – Grêmio

Últimos 30 anos de Libertadores:

1992 – São Paulo

1993 – São Paulo

1995 – Grêmio

1997 – Cruzeiro

1998 – Vasco

1999 – Palmeiras

2005 – São Paulo

2006 – Internacional

2010 – Internacional

2011 – Santos

2012 – Corinthians

2013 – Atlético-MG

2017 – Grêmio

2019 – Flamengo

2020 – Palmeiras

2021 – Flamengo ou Palmeiras

Número de títulos por país:

Argentina – 25 títulos

Brasil – 21 títulos (contando 2021)

Uruguai – 8 títulos

Colômbia – 3 títulos

Paraguai – 3 títulos

Chile – 1 título

Equador – 1 título

Número de títulos dentro do Brasil:

São Paulo: 3 (1992, 1993 e 2005)

Grêmio: 3 (1983, 1995 e 2017)

Santos: 3 (1962, 1963 e 2011)

Cruzeiro: 2 (1976 e 1997)

Flamengo: 2 (1981 e 2019

Palmeiras: 2 (1999 e 2020)

Internacional: 2 (2006 e 2010)

Vasco: 1 (1998)

Corinthians: 1 (2012)

Atlético-MG: 1 (2013)

*Informações/ge