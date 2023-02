Palmeiras volta aos treinos menos de 12 horas após vitória sobre o Bragantino, no Paulistão 

Verdão iniciou a preparação para o duelo contra a Ferroviária, domingo, no Allianz Parque.

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira (23.fev), na Academia de Futebol, menos de 12 horas após vencer o Bragantino por 2 a 0, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Os titulares na última quarta-feira fizeram atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência.

Os reservas, incluindo os que entraram no decorrer da partida, fizeram um trabalho técnico em dimensões reduzidas com jogadores do time sub-20, que completaram a atividade.

O elenco ainda fará dois treinos antes da partida contra a Ferroviária, marcada para o próximo domingo, às 18h30, no Allianz Parque, pela penúltima rodada da fase de classificação do estadual.

Com 24 pontos, o Verdão lidera o Grupo D e a classificação geral do Campeonato Paulista. Para assegurar a melhor campanha em ambos, o Palmeiras precisa vencer no domingo e torcer por uma derrota do São Bernardo, que enfrenta o São Paulo, sábado, no Morumbi.

*Com informações do ge