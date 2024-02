Palmeiras volta à Arena Barueri, onde tem 75% de aproveitamento desde inauguração do Allianz 

Verdão encara o Ituano, na quinta, enquanto sua casa segue interditada por falta de manutenção no gramado.

O Palmeiras voltará à Arena Barueri, nesta quinta-feira, às 21h, parar encarar o Ituano com a missão de defender um bom aproveitamento no estádio.

Desde que o Allianz Parque foi inaugurado, no final de 2014, o Verdão passou a utilizar o estádio na região metropolitana de São Paulo em algumas das oportunidades que não pode contar com sua casa. E nessas idas a Barueri, o desempenho de pontos disputados foi de 75%.

Nesses nove anos, o Palmeiras jogou na Arena Barueri em oito oportunidades (seis como mandante e duas como visitante). A equipe venceu seis vezes e perdeu duas.

E as duas derrotas foram em 2023, ano em que o Verdão mais jogou na Arena Barueri no período. Diante do Água Santa, o time comandado por Abel Ferreira foi derrotado no jogo de ida da final do Paulistão. O outro revés foi contra o Santos, pelo Brasileirão.

Foi em 2023 também que o estádio foi importante para o Palmeiras na arrancada para o título Brasileiro. Os jogos contra Athletico-PR e Internacional foram fundamentais para o clube conseguir alcançar o então líder Botafogo.

Além do jogo contra o Ituano, nesta quinta, o Verdão também enfrentará o rival Corinthians, no próximo dia 18, às 18h, na Arena Barueri. Em 2022, o Dérbi também foi disputado no estádio, com vitória de 3 a 0 do Palmeiras.

A decisão do Palmeiras em atuar esses dois próximos jogos na Arena Barueri se dá pelo problema do gramado sintético do Allianz Parque. Na semana passada, o clube decidiu que não jogaria mais em seu estádio até que a WTorre fizesse uma manutenção no piso.

A Federação Paulista de Futebol também interditou o local e só irá liberar depois que houver uma nova inspeção para decidir se está em condições de receber jogos ou não.

O prazo dado pela construtora é que até o dia 20 de fevereiro o novo material seja aplicado. Assim, no dia 24, o Verdão já poderia receber o Mirassol no Allianz Parque.

Relembre os jogos na Arena Barueri desde a inauguração do Allianz:

2023 – 4 jogos (2 vitórias / 2 derrotas)

Água Santa 2×1 Palmeiras

Palmeiras 1×2 Santos

Palmeiras 1×0 Athletico-PR

Palmeiras 3×0 Internacional

2022 – 2 jogos (2 vitórias)

Palmeiras 3×0 Corinthians

Palmeiras 2×1 Juazeirense

2021 – 1 jogo (1 vitória)

Palmeiras 1×0 Ceará

2019 – 1 jogo (1 vitória)

Oeste 0x1 Palmeiras

