Palmeiras vence o Corinthians nos pênaltis e é campeão paulista de 2020

O Palmeiras venceu o Corinthians nos pênaltis após empate de 1 a 1 no Allianz Parque neste sábado e conquistou seu 23º título do Campeonato Paulista. O gol palmeirense foi marcado por Luiz Adriano, no início do segundo tempo. Já o do Corinthians foi marcado por Jô nos acréscimos do segundo tempo. Na primeira partida, disputada na Arena Corinthians, houve empate sem gols.

O Corinthians repetiu a escalação do primeiro jogo, enquanto Palmeiras teve o retorno do lesionado Felipe Melo e de Willian Bigode. No primeiro tempo, o panorama foi muito parecido com a partida de ida. Jogo fechado, quase sem chances de gol. A melhor chance foi do Verdão. Logo aos quatro minutos, Willian chutou na pequena área depois de passe de Zé Rafael e Cássio defendeu.

Na segunda etapa, o Palmeiras abriu o placar logo aos três minutos. Viña cruzou da esquerda e Luiz Adriano saltou mais do que Danilo Avelar para cabecear para o fundo das redes. Depois disso, o Palmeiras recuou e o Corinthians fez substituições para deixar a equipe mais ofensiva. No entanto, pouco criou o Verdão também quase nada fez nos contra-ataques. Aos 50 minutos, no último lance da partida, Jô foi claramente derrubado por Gustavo Gomez na área e sofreu pênalti. Ele mesmo bateu e empatou a partida, levando para os pênaltis.

Nos pênaltis, desperdiçaram as cobranças Michel e Cantillo, do Corinthians, e Bruno Henrique, do Palmeiras.

Foi o nono título paulista de Vanderlei Luxemburgo, tornando-se assim o recordista de títulos em São Paulo.