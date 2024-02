Palmeiras vence o Bragantino com reservas em último teste antes da Supercopa 

Com gol de Flaco López, Verdão fez 1 a 0 e segue invicto neste início de Paulistão. Já o time de Bragança sofre a segunda derrota em quatro jogos.

Com reservas, o Palmeiras venceu o Bragantino por 1 a 0 no Estádio Nabi Abi Chedid, nesta quarta-feira, e segue invicto neste início de Paulistão. Abel Ferreira poupou os principais jogadores de olho na Supercopa contra o São Paulo, domingo, e o Verdão ganhou graças ao gol de Flaco López, que entrou no segundo tempo.

Com a bola rolando

Sem boa parte dos titulares, o Palmeiras teve um bom início de jogo, com mais presença de ataque. Jhon Jhon e Caio Paulista criaram boas oportunidades, mas o Bragantino começou a responder com transições rápidas pelos lados do campo. O time da casa teve de fazer uma troca ainda antes do intervalo (Jadsom substituiu Lucas Cunha) e começou a ter mais volume nos minutos finais. Vitinho teve a última grande oportunidade, mas a defesa alviverde conseguiu afastar o perigo.

No segundo tempo, o Bragantino tinha mais posse de bola e mais finalizações, mas não conseguia criar de fato perigo contra a meta de Marcelo Lomba. O Verdão, também, não tinha nenhum grande momento contra a meta de Cleiton, até Flaco López, que entrou no decorrer da etapa final, completar o preciso cruzamento de Garcia para abrir o placar, aos 43 minutos.

Próximo compromisso

O Palmeiras volta a campo próximo domingo (4), às 16h, para a decisão da Supercopa Rei diante do São Paulo, no Mineirão.