Palmeiras vence o Botafogo-SP e garante primeiro lugar geral no Paulistão 

Com um jogador a mais desde o fim do primeiro tempo, Verdão vence em Barueri, com gol de Rony, e agora enfrenta Ponte Preta ou Água Santa.

A atuação não foi aquela maravilha, mas o Palmeiras garantiu o primeiro lugar geral da fase de grupos do Campeonato Paulista. Com um jogador a mais desde os 37 minutos da etapa inicial, o Verdão venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, no sábado, na Arena Barueri. Rony marcou e quebrou o jejum de seis partidas sem balançar as redes.

Com a bola rolando

O Botafogo-SP foi melhor do que o Palmeiras nos primeiros minutos. Alex Sandro e Jean levaram perigo a Weverton. Em ritmo lento, o Verdão melhorou a partir dos 20, mas sem pressionar em nenhum momento. Moreno e Lázaro pararam em boas defesas de Michael. Aos 37, Rony recebeu livre em direção ao gol e caiu após disputa com Matheus Costa. O árbitro João Vitor Gobi expulsou o defensor por causa de um puxão no atacante. E nem assim o Verdão cresceu. Flaco López, aos 40, teve a melhor chance, de cabeça, mas Michael fez ótima defesa.

Com um jogador a mais, o Palmeiras não precisou fazer um grande esforço para melhorar. O natural recuo do Botafogo também ajudou. Flaco desperdiçou ótima oportunidade ao aparecer livre na segunda trave e desviar para fora. Em noite inspirada, o goleiro Michael evitou o gol em lances com Lázaro e Rony. Mas o camisa 10 quebrou a sequência de seis jogos sem marcar aos 23 minutos. Mayke cruzou da direita, e o atacante ganhou pelo alto de cabeça para abrir o placar. Com a vantagem, o Verdão administrou o placar sem sofrer qualquer perigo do Pantera.

Próximo compromisso

O Palmeiras agora terá mais uma semana livre para treinamentos antes de enfrentar a Ponte Preta, no próximo sábado, às 18h, na Arena Barueri.