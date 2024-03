Palmeiras vence a Portuguesa e assume a liderança geral do Paulistão 

Em jogo atrasado, Verdão ganhou com gols de Flaco López e Gabriel Menino e de quebra garantiu a ponta do Grupo B.

O Palmeiras venceu a Portuguesa por 2 a 0 nesta quarta-feira (28), no Canindé, em jogo atrasado da 5ª rodada do Campeonato Paulista. Flaco López e Gabriel Menino fizeram os gols. Com o triunfo, o atual bicampeão segue como único invicto e assumiu a liderança geral da competição, ultrapassando o Santos. De quebra, a equipe já classificada ainda assegurou a primeira colocação do Grupo B, restando dois jogos a disputar.

Com a bola rolando

A etapa inicial não foi das mais emocionantes no Canindé. O Palmeiras teve sempre pelo menos 70% de posse, rodou a bola na intermediária, mas encontrou dificuldades para chegar na área da Portuguesa. Endrick finalizou três vezes, mas a mais perigosa do Verdão foi de Raphael Veiga, cobrando falta, defendida pelo goleiro Thomazella. A Lusa teve poucas oportunidades, e as que criou vieram de erros defensivos da equipe de Abel Ferreira. Primeiro, Maceió ganhou de Piquerez, mas não conseguiu finalizar; depois, Weverton se atrapalhou em cobrança de falta e quase fez contra, e nos acréscimos, Giovanni Augusto reclamou de pênalti após outro vacilo do Palmeiras. O árbitro, contudo, mandou o jogo seguir.

O jogo se mantinha truncado, até que aos 14 minutos, o árbitro Thiago Luis Scarascati foi chamado para ir ao VAR analisar uma entrada de Victor Andrade em Luan. O juiz decidiu aplicar cartão vermelho para o atacante da Portuguesa, e deste momento em diante, o Verdão tomou conta. Aos 21, Flaco López aproveitou o desvio de Caio Paulista na primeira trave e cabeceou no canto, para abrir o placar no Canindé. Com a vantagem no placar, Abel Ferreira passou a trocar os jogadores de meio e ataque. Lázaro entrou bem na ponta direita, e Richard Ríos e Gabriel Menino fizeram bela jogada para o camisa 25 marcar, aos 47. Henrique Dourado ainda teve uma grande chance aos 49, mas Weverton abafou bem.

Próximo compromisso

O Palmeiras volta a campo no domingo, às 20h, quando terá um clássico contra o São Paulo no Morumbis, em duelo válido pela 11ª rodada do Paulistão.