Palmeiras vai usar estruturas selecionadas pelo Catar para a Copa do Mundo de 2022

País, sede do torneio, disputará o Mundial de seleções pela primeira vez. O Tigres, do México, será o adversário do Palmeiras, neste domingo (7), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Cidade da Educação, em Doha.

Recém-chegado ao Catar para disputar o título mundial de clubes, o Palmeiras se hospedou e vai treinar nas mesmas estruturas que serão utilizadas pela seleção local na Copa do Mundo de 2022.

País-sede, o Catar participará do torneio mais importante do planeta pela primeira vez, e selecionou o Al Aziziyah Boutique Hotel para receber seus jogadores, e a Aspire Academy como local de treinamentos.

A Fifa lançou, em setembro de 2019, o caderno de opções para a Copa de 2022. As seleções escolhem um combo pré-definido, formado por uma estrutura de hospedagem e uma de treinamentos, e podem indicar primeira e segunda opções. Pelo tamanho, a Aspire Academy poderá até receber mais de uma seleção.

O Bayern de Munique, mais forte oponente do Palmeiras na luta pelo título mundial, ficará no resort Al Messila, selecionado pela Itália, que disputará sua vaga no Mundial nas eliminatórias europeias. A Azzurra não se classificou para a Copa da Rússia, em 2018.

A seleção brasileira já fez duas viagens ao Catar: em novembro de 2019, quando selecionou suas duas preferências, e no mês passado, para visitar novas opções de base abertas pela Fifa. A delegação está confiante em conseguir seu plano A. Mesmo assim, deve fazer uma alteração naquela que era sua segunda opção.

Com informações globoesporte