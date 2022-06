Palmeiras vai ficar com 50% da venda de Borja para o River; veja valores 

Acerto entre as partes está encaminhado; clube argentino ainda não oficializou a contratação.

A transferência de Miguel Borja para o River Plate está perto de ser oficializada. Depois de recusar uma primeira investida, o Verdão vê o acerto com Junior Barranquilla e o clube argentino como encaminhado.

Na Argentina, a imprensa local já dá a negociação como concretizada em cerca de US$ 7 milhões (cerca de R$ 36,5 milhões na cotação atual). O Palmeiras é dono de 50% dos direitos econômicos do colombiano e tem direito a aproximadamente R$ 18 milhões da negociação caso os valores sejam confirmados.

Em dezembro do ano passado, Borja interrompeu seu empréstimo ao Grêmio e foi negociado em definitivo pelo Verdão com o Junior Barranquilla. Na época, os palmeirenses negociaram 50% dos direitos econômicos por cerca de R$ 20 milhões.

O clube da Colômbia ainda não pagou integralmente e manterá tais obrigações com os brasileiros. O valor que o Verdão tem a receber não será abatido nesta transferência para o River Plate.

Borja foi contratado pelo Palmeiras no início de 2017 e fez parte do plantel que conquistou o Campeonato Brasileiro de 2018. Ele acumulou empréstimos por Junior Barranquilla e Grêmio antes de ser negociado em definitivo.

Próximo compromisso

Após o duelo desta quarta (29.jun), pela Taça Libertadores, no Paraguai, o Verdão vira a chave e no próximo sábado (2.jul) recebe o Athetico-PR, às 21h, no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

*Com informações do ge