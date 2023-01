Palmeiras treina na Academia, e Veiga revela ansiedade para voltar ao time 

Meia não atua desde o fim de agosto por causa de uma lesão no tornozelo direito.

Recuperado de uma cirurgia no tornozelo direito, Raphael Veiga é uma das novidades em campo do elenco do Palmeiras no início da pré-temporada alviverde, na Academia de Futebol. Na manhã desta quarta-feira (4.jan), os atletas participaram de um trabalho físico e também de atividades técnicas e táticas comandadas pela comissão técnica liderada por Abel Ferreira.

Fora do time desde o dia 30 de agosto do ano passado, Veiga comentou sobre a preparação palmeirense e também sobre a ansiedade para voltar a jogar pelo clube.

“Hoje estou bem melhor, 100% recuperado da lesão. Me sentindo muito bem, leve. Foi difícil nas férias falar que só descansei e esqueci futebol porque eu estava com muita vontade de jogar. Afinal, fiquei longe os últimos dois meses da última temporada. Confesso que a ansiedade bateu nas férias para jogar, mas treinei junto com o pessoal, mesmo quando viajei, para quando chegasse a esse momento de agora eu estivesse bem e preparado para voltar em alto nível e continuar fazendo o que vinha fazendo antes da lesão: gols e ajudando o Palmeiras, de forma sólida e ainda mais feliz”, afirmou o atleta, em entrevista ao site do clube.

Em dezembro, o Palmeiras anunciou a renovação de contrato de Raphael Veiga – o novo vínculo agora é válido até o fim da temporada de 2026. Depois de uma sequência de temporadas de destaque, o meia projeta ainda mais pela equipe.

“Até postei no meu Instagram que foi meu melhor ano em questão de números, mas eu acho que, em questão de performance e constância, meu ano de 2021 foi melhor. Ano passado, tive duas lesões que me prejudicaram e voltei com um pouco de receio. Esse ano quero ser constante, espero não ter nenhuma lesão que possa me tirar dos jogos. Igual o Abel colocou: é fazer o mesmo, mas melhor. Então é manter o que eu vinha fazendo antes, de um jeito mais consistente.”

A estreia oficial do Verdão na temporada de 2023 será no dia 14, contra o São Bento, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Paulistão. Antes, porém, a comissão técnica agendou cinco jogos-treino para o grupo: Suzano (dia 5), São José (dia 8), Desportivo Brasil (dia 8), São Bernardo (dia 11) e Monte Azul (dia 11).