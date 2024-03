Palmeiras treina marcação em busca de escalação ideal para as quartas do Paulista 

Verdão recebe Ponte Preta às 18h do sábado, na Arena Barueri, em jogo único do mata-mata.

O Palmeiras trabalhou na manhã desta quarta-feira e faz testes na equipe durante o processo de preparação para as quartas de final do Paulista, em que enfrenta a Ponte Preta, às 18h do sábado, na Arena Barueri.

Na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira comandou trabalhos técnicos e táticos com ênfase na marcação, nos passes e transições, além de um coletivo com o grupo em dimensões reduzidas do campo.

Diferentes escalações e formações passaram pela equipe ao longo desta temporada, uma vez que Abel utilizou a primeira fase do Paulista para fazer testes e dar rodagem a nomes pouco utilizados no elenco. Agora, com o jogo único do mata-mata, será o momento de colocar em campo o time ideal de 2024 e por isso esta semana é importante.

“A função do treinador é sempre estar a afinar parafusos, é um modelo inacabado. Há sempre coisas que temos que melhorar, dinâmicas que temos que fazer, aproveitar os jogadores mais jovens e fazê-los ver outras coisas e o Paulista serve para isso”, disse o treinador, após a rodada final da primeira fase.

O volante Zé Rafael e o atacante Endrick, por exemplo, devem retornar, depois de serem poupados na partida contra o Botafogo-SP. Os lesionados, porém, seguem os mesmos: Bruno Rodrigues, Dudu e Gustavo Gómez, em tratamento no departamento médico.

Neste momento, uma escalação provável do Palmeiras passa pela escolha de Abel para a formação do meio de campo, se com três ou dois volantes. Neste segundo caso, uma opção seria acionar Rocha e Mayke fazendo a dobra na direita – estratégia em que o treinador costuma apostar.

Um possível time tem: Weverton; Mayke, Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Rocha), Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López.

*Com informações do ge