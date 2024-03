Palmeiras treina de meias coloridas para promover debate sobre inclusão de pessoas com Síndrome de Down 

Verdão se prepara para enfrentar Novorizontino, às 21h35 da próxima quinta, pela semifinal do Paulista.

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, na segunda movimentação visando a semifinal do Paulista, em que enfrentará o Novorizontino, às 21h35 da próxima quinta, no Allianz Parque. Um detalhe no treino, porém, chamou a atenção: os jogadores trabalharam com meias coloridas. Um pé de cada cor.

A iniciativa, segundo o clube, tem o objetivo de passar a mensagem de que “o diferente também é legal e divertido”, além de promover o debate sobre a conscientização e inclusão de pessoas com Síndrome de Down.

Este dia 21 de março marca o Dia Mundial e Dia Nacional da Síndrome de Down, que é uma condição genética causada pela presença de três cromossomos 21 nas células dos indivíduos, ao invés de dois.

Crianças com Down precisam ser estimuladas desde o nascimento, com assistência multidisciplinar, por necessidades específicas de saúde e aprendizado. No Brasil, nasce uma criança com SD a cada 600 a 800 nascimentos, independentemente de etnia, gênero ou classe social.

No treinamento desta quinta-feira, os atletas trabalharam com uma ativação muscular no centro de excelência e fizeram atividades técnicas por 1h30 no gramado. Os lesionados Dudu, Bruno Rodrigues e Gustavo Gómez seguem em tratamento.

Os registros em foto do treino foram feitos por alunos do projeto Galera do Click, escola de fotografia para jovens com Síndrome de Down. As imagens ainda serão divulgadas pelo clube.

O Palmeiras treina novamente na manhã de sexta-feira, dando continuidade à preparação para a semifinal do Paulista, contra o Novorizontino. A equipe tem a semana livre para trabalhos por conta da pausa para Data Fifa.

*Com informações do ge