Palmeiras treina com Veron antes de viagem para Belo Horizonte 

Vanderlan pode ganhar oportunidade na vaga de Piquerez na partida contra o América-MG.

O Palmeiras encerrou a sua preparação para o jogo contra o América-MG com um treinamento no fim da manhã desta quarta (20.jul), na Academia de Futebol. Em negociação com o Porto, o atacante Gabriel Veron trabalhou ao lado dos companheiros.

Com Rony, Rafael Navarro e Jorge no departamento médico, o Verdão tem uma dúvida na lateral esquerda. Piquerez foi substituído contra o Cuiabá e apresentou dores musculares. Caso o uruguaio fique fora, Vanderlan pode ganhar oportunidade.

“Me sinto totalmente preparado e muito confiante. Venho treinando com os meus companheiros e estou entrosado com o grupo. Sinto que eles confiam em mim, assim como a comissão técnica. E trabalho forte todos os dias para isso, para quando as oportunidades aparecerem. É dar o meu melhor e representar bem o Palmeiras”, disse Vanderlan, ao site do Palmeiras.

Com o avanço na negociação entre Palmeiras e Porto, Gabriel Veron deve ficar fora da partida desta quinta-feira. Mas Abel Ferreira terá reforços importantes: Merentiel e López.

Inscritos no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, os atacantes estão liberados para estrear com a camisa palmeirense. A quantidade de baixa no setor ofensivo pode promover a entrada de pelo menos um dele desde o início.

Caso opte por não preservar nenhum atleta, Abel pode escalar o Palmeiras com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Merentiel (López).

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 33 pontos e dois de vantagem para o Atlético-MG. O confronto contra o América-MG desta quinta-feira será às 20h, em Belo Horizonte, e válido pela 18ª rodada do torneio nacional.