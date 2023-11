Palmeiras treina com Piquerez de volta antes de jogo com Fortaleza 

Verdão visita Leão do Pici às 18h30 do domingo, no Castelão; zagueiro Luan segue no departamento médico.

O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira, na Academia do Futebol, na preparação para o confronto com o Fortaleza, que será às 18h30 do domingo, no Castelão. A principal novidade foi a presença do lateral-esquerdo Piquerez.

O uruguaio sofreu um edema na coxa esquerda durante o jogo contra o Internacional, estava afastado dos gramados e nesta sexta enfim trabalhou com o grupo no início da atividade. Aumenta, portanto, a lista de retornos, que na quinta-feira teve os quatro selecionados Endrick, Raphael Veiga, Richard Ríos e Gustavo Gómez.

O zagueiro Luan, por sua vez, segue afastado e em tratamento no Núcleo de Saúde e Performance por conta de uma lesão na coxa direita. Assim também estão o volante Gabriel Menino e o meio-campista Dudu.

Na movimentação desta sexta-feira, a comissão técnica exibiu um vídeo no auditório e conduziu um trabalho de ativação muscular no centro de excelência, encerrando com um coletivo em campo reduzido. Na parte final do treino, os atletas fizeram exercícios de fundamentos específicos por posição.

O Palmeiras ainda treina no sábado, na Academia do Futebol, e embarca para Fortaleza, no Ceará, depois do almoço. O Verdão é o líder do Brasileirão, com 62 pontos, sendo um a mais do que o vice Botafogo, e agora depende apenas de si nas quatro rodadas finais para conquistar o título.

*Com informações do ge