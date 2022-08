Palmeiras treina com força máxima para enfrentar o Fluminense 

Abel Ferreira comandou penúltimo treino do Verdão antes de confronto direto pelo Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira (25.ago), na Academia de Futebol, seguindo a preparação para a partida contra o Fluminense, no sábado, às 19h, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Verdão fará mais um treino, na manhã desta sexta-feira, antes da viagem para o Rio de Janeiro. Sem jogos no meio desta semana, Abel Ferreira terá ao todo quatro atividades na preparação para o compromisso pelo Brasileirão e também já de olho na semifinal da Libertadores, na terça-feira, contra o Athletico.

A comissão técnica de Abel Ferreira comandou uma hora e meia de atividades técnicas e táticas.

O Palmeiras não terá desfalques para o confronto do fim de semana, com exceção do volante Jailson, que segue em fase de transição após cirurgia no joelho direito.

O provável time contra o Fluminense deve ter: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 49 pontos, oito acima do Fluminense, atual vice-líder. O confronto do próximo sábado será o terceiro seguido do Verdão contra o segundo colocado. Nas rodadas anteriores, o time enfrentou Corinthians e Flamengo, que ocupavam a vice-liderança, respectivamente, na tabela do nacional.