Palmeiras treina após goleada e abre preparação para enfrentar Bahia com desfalque 

Horas após goleada sobre o São Paulo, Palmeiras inicia preparação para jogo contra o Bahia, que acontece às 19h deste sábado e sem poder contar com Zé Rafael, suspenso.

Não há tempo para descanso na Academia do Futebol – mesmo após a vitória de goleada, por 5 a 0, sobre o São Paulo, no Allianz Parque. Horas depois do resultado histórico – igualando o maior placar alviverde no Choque-Rei -, o elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira para retomar as atividades.

O Palmeiras recebe o Bahia, às 19h deste sábado, no Allianz Parque, e trabalha para emendar a terceira vitória seguida na temporada – depois de vencer Coritiba e São Paulo – e com o intuito de ganhar vantagem no G-4. A equipe está em terceiro lugar e tem 50 pontos, dois acima do primeiro fora da zona de classificação (Athletico) e nove atrás do líder Botafogo (que tem um jogo a menos).

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos fizeram atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência, enquanto os demais participaram de um coletivo em campo reduzido com as Crias da Academia do Sub-20.

Em relação ao time, a missão do técnico Abel Ferreira para este jogo será substituir o volante Zé Rafael, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Fabinho larga na frente para ocupar a posição.

Atleta com a maior sequência de partidas atualmente – com sete jogos -, o meio-campista falou sobre a confiança adquirida pelo time após a mudança de ares com duas vitórias consecutivas.

“A gente passou por uma eliminação difícil e conquistar essas duas vitórias agora dá uma confiança a mais, uma alegria para o grupo todo novamente. Ainda mais com a de ontem, em um clássico e com uma goleada histórica. Nos dá uma confiança gigante para seguirmos neste fim de ano”, disse Fabinho.

