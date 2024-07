Palmeiras trabalha para ter cinco novidades contra o Botafogo 

Além dos reforços, Abel Ferreira se aproxima dos retornos de Zé Rafael e Murilo.

O Palmeiras finalizou na manhã desta terça-feira os preparativos para o jogo contra o Botafogo, marcado para quarta, às 21h30, no Engenhão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira pode ter até cinco novidades para o duelo entre os líderes.

Os reforços Felipe Anderson e Maurício já estão regularizados, integrados ao grupo e devem viajar com ao Rio de Janeiro/RJ. Agustín Giay também está treinando, mas o clube ainda trabalha para registrar o argentino no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a tempo do jogo.

Murilo e Zé Rafael, recuperados de lesões no tornozelo e coxa, respectivamente, treinaram mais uma vez de maneira integral com o restante do elenco e podem ser outras duas novidades na relação.

Ainda assim, a tendência é de que Abel Ferreira mantenha praticamente a mesma equipe que enfrentou o Atletico-GO: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Estêvão, Rony e Flaco López.

Palmeiras e Botafogo estão empatados em 33 pontos cada um, com 16 jogos disputados. As equipes dividem a ponta do Campeonato Brasileiro, mas o time carioca leva vantagem pelo número de gols marcados: 27 a 25.

