Palmeiras testa três formações em primeiro jogo-treino da temporada e vence de goleada 

Destaque da atividade foi o garoto Rafael Coutinho, que marcou dois gols na vitória por 4 a 0.

O Palmeiras venceu o primeiro jogo-treino da temporada, nesta quinta-feira, na Academia de Futebol. Diante do Rio Branco-SP, o Verdão fez 4 a 0 e pôde testar diversas formações.

Ainda sem Abel Ferreira, que ganhou uma semana a mais de descanso, a comissão técnica do Palmeiras montou três equipes diferentes durante o duelo.

O time inicial foi formado por Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Wendell (Sub-20); Fabinho, Atuesta e Jhon Jhon; Wesley (Sub-16), Flaco López e Breno Lopes. De acordo com o clube, que não transmitiu a partida, o garoto Wesley foi o destaque dessa primeira parte.

A segunda escalação teve: Weverton; Garcia, Naves, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Erick Belé (Sub-17); Luis Guilherme, Rony e Caio Paulista. Gómez e Luan entraram no decorrer do confronto.

Com essa formação, o Palmeiras abriu o placar com Luis Guilherme. A escalação deu indícios de que Caio Paulista deve ser mais utilizado como atacante, embora esteja no site oficial do clube como lateral-esquerdo.

Por fim, a comissão colocou em campo o time com: Marcelo Lomba; Gilberto (Sub-20), Gómez, Luan e Piquerez; Richard Ríos, Rafael Coutinho (Sub-20) e Raphael Veiga; Mayke, Bruno Rodrigues e Kidani (Sub-20).

Com a terceira formação, o Palmeiras fez mais três gols (dois de Rafael Coutinho e um de Mayke). Nenhuma das escalações devem ser a que o Verdão começará a temporada no próximo dia 21, às 16h, diante do Novorizontino, pelo Campeonato Paulista.

O Palmeiras já tem outros dois jogos-treinos confirmados. No próximo sábado, o Verdão encara o Suzano, às 10h, e o São Caetano, às 16h. Ambos serão na Academia de Futebol.

O Verdão ainda não conta com Gabriel Menino, em fase de fisioterapia no gramado, e Dudu, em recuperação de uma cirurgia no joelho direito.

