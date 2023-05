Palmeiras terá um desfalque e dois reforços contra o Fortaleza 

Técnico Abel Ferreira poderá contar com o retorno de Zé Rafael e Piquerez, que cumpriram suspensão pelo Brasileirão, mas não terá o atacante Artur para confronto pela Copa do Brasil.

O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, após ganhar folga no domingo um dia após empatar com o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco iniciou a preparação para o confronto com o Fortaleza, que será disputado nesta quarta-feira, às 19h, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo da volta será no dia 31 de maio, na capital cearense.

Os jogadores que foram titulares no confronto do último sábado fizeram trabalho regenerativo na parte interna do centro de treinamento. Os demais participaram de atividade no campo.

Os atletas que atuaram por menos de 45 minutos no sábado fizeram trabalhos táticos e técnicos no gramado, com aprimoramento de posse de bola, marcação e precisão nos passes na primeira parte e um enfrentamento de seis contra seis em campo reduzido na segunda.

Para o duelo válido pela Copa do Brasil, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com o atacante Artur, que defendeu o Bragantino na atual edição do torneio. Além dele, Marcos Rocha, Murilo e Atuesta seguem em fase de recuperação de lesões.

Em contrapartida, Abel poderá contar com Zé Rafael e Piquerez, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo e foram desfalques contra o Bragantino. Um provável Palmeiras tem: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Endrick e Rony.

