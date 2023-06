Palmeiras terá novidade no uniforme para jogo contra o Botafogo 

Clube anunciou a inversão dos patrocínios para o confronto de domingo, no Allianz Parque.

O Palmeiras usará um uniforme um pouco diferente no jogo deste domingo, às 16h, contra o Botafogo, no Allianz Parque. As marcas de Crefisa e Faculdade das Américas, as patrocinadoras alviverdes, estarão invertidas.

A FAM, que costuma ocupar a barra da camisa, ficará no espaço master, trocando com a estampa da financeira. Ambas as empresas são de Leila Pereira, presidente do clube.

A mudança se deu como uma forma de divulgar o sistema EAD (ensino a distância) da faculdade. Fernando Prass e Weverton, por exemplo, usaram esta modalidade para fazer o curso universitário.

O jogo deste domingo é válido pela 12ª rodada do Brasileirão e marcará o encontro entre o primeiro e segundo colocados. O Botafogo tem 27 pontos e é seguido pelo Palmeiras, com 22.

O Verdão vive sua maior série sem derrotas na história do Allianz Parque: 32 jogos (24 vitórias e sete empates). Mais de 32 mil ingressos já foram vendidos.

*Com informações do ge