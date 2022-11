Palmeiras terá clássico e disputa de título em janeiro 

Verdão vai enfrentar São Paulo e Flamengo no primeiro mês da próxima temporada.

O elenco do Palmeiras iniciou o período de férias nesta semana, mas já sabe que terá um mês de janeiro agitado. O time de Abel Ferreira terá um clássico e uma disputa de título logo no primeiro mês da próxima temporada. Na última quarta-feira, a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela do torneio estadual de 2023. A estreia será em casa, contra o São Bento, no dia 15 – os palmeirenses estão no grupo D ao lado de Portuguesa, Santo André e São Bernardo.

O primeiro clássico do Verdão será logo na terceira rodada, contra o São Paulo, no Allianz Parque. A reedição da final do Paulistão deste ano está prevista para o dia 22.

Além dos jogos do torneio estadual, o Palmeiras terá uma disputa de título em janeiro. A decisão contra o Flamengo na Supercopa, que coloca frente a frente os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, está prevista para o dia 28, ainda sem local definido.

De férias, o elenco do Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol no dia 2 de janeiro. Antes do início dos trabalhos presenciais, o grupo terá duas semanas de treinamento físico à distância, em cronograma estabelecido pelo Núcleo de Saúde e Performance.

A agenda do Palmeiras em janeiro de 2023: