Palmeiras tenta evitar série negativa incomum no Brasileirão 

Verdão ficou no máximo três rodadas sem vencer na edição passada, quando foi campeão; contra o Flamengo, neste sábado, time busca retomada na tabela da competição.

O Palmeiras enfrenta o Flamengo neste sábado, às 21h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando diminuir a diferença para os primeiros colocados e consequentemente acabar com a série de três jogos sem vencer na competição.

O Verdão chega para o duelo contra os cariocas após derrotas para Bahia e Botafogo e um empate com o Athletico no Brasileirão. Uma sequência de quatro partidas sem vitórias não ocorreu em 2022, ano do título brasileiro do Verdão.

Naquele ano, o máximo foi de três partidas sem triunfar. Nas edições de 2020 e 2021, o time comandado por Abel sofreu com jejuns maiores.

As maiores sequências negativas do Palmeiras no Brasileirão do ano passado aconteceram entre a 14ª e 16ª e 23ª e 25ª rodada. No caso, acumulando essas partidas, foram cinco empates e uma derrota.

14ª até 16ª rodada: Avaí (empate), Athletico (derrota) e Fortaleza (empate)

23ª até 25ª rodada: Flamengo (empate), Fluminense (empate) e Bragantino (empate)

Campeão pela 11ª vez, o Palmeiras terminou aquele campeonato com apenas três derrotas e 12 empates, somando 23 vitórias.

Já nas edições de 2020 e 2021, a situação foi diferente. Avançando nas competições de mata-mata, como Libertadores e Copa do Brasil, Abel Ferreira e comissão técnica acumularam sequências maiores sem vencer no Brasileirão.

Importante destacar que todas essas sequências foram no ano de 2021, que acumulou jogos de 2020 por conta da pandemia da Covid.

A primeira vez, por exemplo, foi entre a disputa da final da Libertadores de 2020 (disputada em 2021), conquistada pelo Palmeiras contra o Santos, e a ida ao Mundial de Clubes. Foram duas derrotas, para Flamengo e Ceará, e dois empates, contra Vasco e Botafogo.

Menos de um mês depois, o Palmeiras teve uma sequência de cinco jogos sem vencer: Coritiba (derrota), São Paulo (empate), Atlético-GO (empate), Atlético-MG (derrota) e Corinthians (empate).

Antes do empate no clássico, o Palmeiras venceu o Grêmio, fora de casa, na primeira partida da final da Copa do Brasil. Depois do Dérbi, venceu de novo, agora no Allianz, e conquistou o título.

Situação parecida com a terceira sequência, que aconteceu durante as quartas de final da Libertadores de 2021, contra o São Paulo.

Entre os jogos, o Verdão empatou com o próprio São Paulo e perdeu para Fortaleza, Atlético-MG e Cuiabá.

As outras duas séries grandes sem vencer no Brasileiro seguem o mesmo roteiro de dividir atenções com o mata-mata.

Com a semifinal da Libertadores, contra o Atlético-MG, no meio do caminho, o Palmeiras ficou cinco jogos sem vencer no Brasileirão de 2021. O Verdão, porém, avançou à final.

Por último, as partidas sem vencer contra Fluminense, São Paulo, Fortaleza e Atlético-MG no final de 2021 chegam até a serem esquecidas.

Isso porque elas antecederam a final da Libertadores daquele ano, contra o Flamengo, conquistada também pelo Palmeiras.

Agora, resta saber se Abel Ferreira vai preservar titulares no fim de semana já de olho na Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira, o Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final. Na ida, deu São Paulo por 1 a 0.

