Meio-campista demonstra interesse em jogar no Verdão e aguarda acerto entre os clubes. Figura recorrente na Seleção, ele é visto como “cereja do bolo” para a disputa do Mundial de 2025.

O Palmeiras tenta a contratação de Andreas Pereira, do Fulham. O meio-campista de 28 anos, que está no clube inglês desde 2022, demonstrou interesse no negócio e aguarda o avanço entre os clubes.

Os representantes de Andreas estão alinhando com o Verdão um acordo e já têm conversas avançadas para ele se tornar jogador do clube. Os valores e condições não foram informados. A informação inicial foi dada pelo “Nosso Palestra” e confirmada pelo ge.

Meio-campista, Andreas Pereira passou a ser presença constante na seleção brasileira pelas suas boas atuações no futebol inglês. Ele apareceu de vez para o futebol brasileiro após sua passagem pelo Flamengo, em 2021.

Nesta temporada, Andreas tem 15 jogos e marcou dois gols com a camisa do Fulham.

O Palmeiras tem sido agressivo neste mercado e trata a contratação de Andreas como uma “cereja do bolo” para o Mundial de Clubes no ano que vem.

Depois da sinalização positiva do jogador, o Palmeiras precisa convencer o Fulham a fazer negócio. Andreas chegaria para uma posição que hoje conta com Aníbal Moreno e Richard Ríos como titulares, mas ambos são frequentemente assediados pelo mercado internacional.

Zé Rafael e Gabriel Menino, outras opções para o setor, estão em conversas com outras equipes para deixar a Academia de Futebol em 2025. Fabinho e Figueiredo, crias da base, completam o setor.

Além da possível chegada do meio-campista, o Palmeiras está próximo de assinar com o atacante Paulinho e já tem tudo certo com o também atacante Facundo Torres.

*Com informações do ge

