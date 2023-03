Palmeiras tem dia de treino coletivo de olho nas quartas de final do Paulistão 

Verdão enfrenta o São Bernardo no sábado, às 19h, no Allianz Parque.

O Palmeiras deu sequência, na manhã desta quarta-feira (8.mar), na preparação para o jogo contra o São Bernardo, às 19h do sábado, no Allianz Parque, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Abel Ferreira e sua comissão técnica comandaram um treino coletivo de 11 contra 11, instruindo e corrigindo marcações e movimentos, como descrito pela assessoria do clube.

Por último, os titulares do último jogo da fase de grupos, contra o Guarani, fizeram um complemento físico e foram liberadores. Os demais realizaram uma atividade técnica em campo reduzido.

O treinamento da quarta-feira também contou com a presença de jogadores campeões nas categorias de base, como o zagueiro Ary, os laterais-esquerdo Thauan e Alex, os atacantes Edney e Kevin e outros.

Apesar de Giovani ter jogado no lugar de Endrick na última rodada, a escalação do Palmeiras paras as quartas de final pode ser a seguinte: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

O Palmeiras volta a treinar no período da manhã nesta quinta-feira. Serão mais dois dias de atividades até o duelo contra o São Bernardo, no Allianz Parque.

*Com informações do ge