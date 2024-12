Palmeiras se reapresenta e terá dois retornos para última rodada do Brasileirão 

Verdão ainda sonha com título da competição e treina visando o Fluminense, no próximo domingo.

O Palmeiras se reapresentou, nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, após a vitória sobre o Cruzeiro, na última quarta. O time iniciou a preparação para encarar o Fluminense, no domingo, às 16h, pela última rodada do Brasileirão.

A equipe terá duas novidades para o confronto. Marcos Rocha e Gustavo Gómez voltam de suspensão retornam ao time titular. A baixa fica por conta de Vitor Reis, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última quarta.

No treino desta quinta, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Cruzeiro ficaram na parte interna do CT. Já os demais disputaram um jogo de sete contra sete em campo reduzido.

Desta maneira, um provável Palmeiras para o duelo tem: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

O Palmeiras ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Para que isso ocorra, o Verdão precisa vencer o Fluminense e contar com uma derrota do Botafogo para o São Paulo, no mesmo dia e horário, no Nilton Santos.

“Nada para Deus é impossível, então a gente ainda acredita e vamos jogar como sempre para vencer mais uma vez e terminar o ano bem”, afirmou Vanderlan ao site oficial do clube.

Com 73 pontos, o Palmeiras pode chegar aos 76 e igualar com o Botafogo – em caso de derrota do time carioca. A equipe alviverde ficaria na frente no número de vitórias.

O Verdão ainda fará mais dois treinos antes da partida no Allianz Parque, a última da temporada.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3