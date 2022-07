Palmeiras revê Athletico após título da Recopa e defende série invicta 

Verdão não perde para os paranaenses no Allianz Parque há quase cinco anos; neste sábado, duelo é válido pelo Brasileirão.

O Palmeiras terá mais um recorde para defender neste sábado (2.jul), às 21h, quando recebe o Athletico-PR, no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O reencontro entre Palmeiras e Felipão, atualmente treinador do Furacão, terá um elemento a mais no histórico do confronto entre as equipes: a última derrota do Verdão em casa para o Athletico-PR foi em 2017.

Desde então, foram cinco jogos e cinco vitórias do Palmeiras atuando no Allianz Parque. Ao todo, os dois times se enfrentam nove vezes desde a inauguração da nova casa palmeirense. Foram seis vitórias do Verdão, duas do Athletico e um empate, com 19 gols marcados pelo Palmeiras e apenas quatro pelo Furacão.

O último confronto, inclusive, valeu título: em março, no Allianz Parque, o Palmeiras fez 2 x 0 e conquistou a Recopa Sul-Americana diante do Athletico. O jogo de ida, na Arena da Baixada, havia terminado em 2 x 2.

A última vitória do Athletico sobre o Palmeiras no Allianz Parque aconteceu no dia 6 de agosto de 2017, em duelo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Thiago Heleno, ainda no primeiro tempo, marcou o único gol da partida para o Furacão.

Do time do Palmeiras que entrou em campo naquela ocasião, apenas Raphael Veiga segue no clube. Vinicius Silvestre e Dudu, também relacionados para o confronto, não entraram em campo por opção do técnico Cuca.

Os jogos do Palmeiras contra o Athletico-PR no Allianz Parque:

Palmeiras 1 x 1 Athletico-PR – (Brasileirão 2014)

Palmeiras 0 x 1 Athletico-PR – (Brasileirão 2015)

Palmeiras 4 x 0 Athletico-PR – (Brasileirão 2016)

Palmeiras 0 x 1 Athletico-PR – (Brasileirão 2017)

Palmeiras 2 x 0 Athletico-PR – (Brasileirão 2018)

Palmeiras 1 x 0 Athletico-PR – (Brasileirão 2019)

Palmeiras 3 x 0 Athletico-PR – (Brasileirão 2020)

Palmeiras 2 x 1 Athletico-PR – (Brasileirão 2021)

Palmeiras 2 x 0 Athletico-PR – (Recopa Sul-Americana 2022)

Sem perder há 13 rodadas no Brasileirão, o Palmeiras ocupa a liderança com 29 pontos após 14 jogos. Foram oito vitórias, cinco empates e uma derrota. O Verdão tem o melhor ataque (27 gols) e uma das melhores defesas (dez gols sofridos).

