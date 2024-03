Palmeiras renova contrato com zagueiro Luan até 2025 

Após renovação de Richard Ríos, Verdão amplia vínculo com defensor de 30 anos, que tem sido titular neste início de temporada.

O Palmeiras acertou mais uma renovação de contrato no elenco: o zagueiro Luan, que amplia seu vínculo no clube por mais um ano, válido agora até dezembro de 2025.

Tratava-se de um dos poucos ainda com vínculo curto no Alviverde, que tem trabalhado para assegurar contratos extensos e assim evitar preocupações nas janelas de transferências.

Nesta semana, o clube também renovou com o volante Richard Ríos – até o fim de 2027 – e desde o ano passado havia acertado renovações também com Weverton, Lomba, Murilo, Marcos Rocha e Gabriel Menino.

Aos 30 anos de idade, o zagueiro defendeu apenas dois clubes ao longo da carreira: Vasco e Palmeiras. Formou-se na base do Cruz-Maltino, onde esteve até o início de 2017, quando se transferiu para o Verdão.

Esta é, portanto, a oitava temporada de Luan como atleta do Verdão. No ano passado, retomou espaço principalmente na reta final do Brasileirão, quando o técnico Abel Ferreira precisou mudar o formato da escalação – utilizando três zagueiros – para suprir a ausência do atacante Dudu (lesionado). E passou a ser tido como peça fundamental para fazer o esquema funcionar.

“Dar os parabéns a um jogador que muitas vezes é mal amado e tem sido a peça chave para esse sistema, que é o Luan”, disse Abel, ainda no ano passado.

Em 2024, os testes de início de temporada – e a lesão de Gustavo Gómez – forçaram o fim do esquema com três zagueiros, mas Luan segue como titular. Fez nove partidas, deu uma assistência e atingiu a marca de 250 jogos pelo Palmeiras.

“Fico feliz porque realmente somos uma família, vivemos o clube intensamente. Acima de tudo, gostamos e somos apaixonados pelo que vivemos aqui. Como o Abel fala, vamos sentir saudades, então procuro desfrutar e viver intensamente todos os momentos aqui com meus amigos.”

*Com informações do ge