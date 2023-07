Palmeiras registra novo contrato de Gustavo Gómez na CBF em meio a assédio do Al-Nassr; entenda 

Clube publicou rescisão e novo vínculo do capitão nesta quinta no sistema da entidade.

O Palmeiras registrou nesta quinta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF uma rescisão e registro de novo contrato com Gustavo Gómez, que está na mira do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

A movimentação não tem nenhuma relação com o assédio do time do Oriente Médio. É apenas o registro do novo contrato, acertado entre as partes em janeiro, com término em 2026. A renovação com Zé Rafael, realizada na mesma época, também foi registrada nesta quinta.

Até então, o vínculo no sistema era o antigo, com término em dezembro de 2024. O contrato registrado nesta quinta-feira já estava valendo e é o que dá a segurança ao clube para manter o capitão, ainda que o Al-Nassr insista em levá-lo do Palmeiras.

O Verdão nem quis abrir negociação com os sauditas, mas pessoas ligadas ao clube do Oriente Médio apontam que eles ainda tentarão levar Gómez.

Na Academia de Futebol, asseguram que a única possibilidade de o capitão sair é mediante o pagamento da multa rescisória, mas não acreditam que este seja o caminho.

O modus operandi do mercado saudita nesta janela incomodou pessoas no Palmeiras, já que as movimentações começam direto nos jogadores, com cifras sedutoras, para depois tentar facilitar a saída dos clubes. Dentro do Verdão entendem que este tipo de assédio é falta de ética.

A presidente Leila Pereira já disse em mais de uma oportunidade que não irá negociar titulares nesta janela de transferências, e continua com a posição apesar da situação com o Al-Nassr.

Outro zagueiro palmeirense que movimenta o mercado é Luan. O reserva imediato está na mira do Krasnodar, da Rússia, e vê com bons olhos uma transferência.

