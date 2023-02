Palmeiras recebe R$ 1,9 mil de indenização dos torcedores que picharam muros do clube 

Quantia é referente ao que o Verdão gastou com a pintura do local.

O Palmeiras recebeu R$ 1,9 mil dos torcedores que picharam os muros do clube em janeiro. A cobrança foi realizada após a identificação deles, feita pela Polícia Civil de São Paulo, e o valor já está na conta do clube.

A quantia é referente ao que o Verdão desembolsou para pintar o local. O protesto ocorreu depois do empate sem gols com o São Paulo, e algumas das mensagens foram: “queremos jogadores”, “acorda blogueirinha” e “diretoria fraca”.

De acordo com a Lei Ambiental, configura crime “pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano”.

Após as imagens reveladas pela imprensa do ato, o departamento jurídico do clube entrou em contato com a Polícia Civil para identificar os pichadores e buscar o ressarcimento.

Próximo compromisso

Com o empate no Dérbi, o Palmeiras chegou a 21 pontos e ainda tem a liderança do Grupo D, além da melhor campanha geral na competição.

O próximo jogo do Verdão será na quarta-feira que vem, contra o Bragantino, às 21h35, no Allianz Parque.