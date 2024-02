Palmeiras prepara anúncio de dois reforços após vice na Supercopa 

Lázaro chega neste início de semana para assinar por empréstimo, e negociação com Rômulo, do Novorizontino, está próxima de ser concretizada, também.

Vice-campeão da Supercopa Rei, o Palmeiras deve ter nesta semana novidades por mais dois reforços. O meia Rômulo, do Novorizontino, e Lázaro, do Almería, da Espanha, têm negociações avançadas com o Verdão.

A situação de Lázaro é a mais adiantada. Os clubes chegaram ao acordo pelo empréstimo até o fim do ano, com opção de compra de 13 milhões de euros (R$ 69,4 milhões). O atacante de 21 anos de idade é esperado na Academia de Futebol já neste começo de semana.

Rômulo foi destaque na vitória do Novorizontino por 3 a 1 sobre o Corinthians, domingo de manhã, na Neo Química Arena. O meia de 22 anos deve ser contratado em definitivo e se apresentar após o Paulista, já que ele não poderá ser inscrito pelo Verdão no torneio, segundo regulamento.

A presidente Leila Pereira foi perguntada sobre as negociações antes da derrota para o São Paulo, no gramado do Mineirão, e preferiu não cravar os acordos: “Estamos conversando, mas só gosto de falar quando a coisa está concretizado. Como ainda não está, vamos conversar sobre estes dois atletas mais para frente”, respondeu.

Lázaro é um atacante destro e costuma atuar pelo lado esquerdo, mas tem versatilidade para jogar como um meia e até mais adiantado no ataque.

Ele é uma opção para reforçar o ataque depois das saídas de Artur e Kevin, e a lesão de Bruno Rodrigues, que o deixará pelo menos três meses fora dos gramados.

Já Rômulo agradou ao Palmeiras pela versatilidade. Além de meia, ele pode atuar como um ponta e até segundo volante. Abel Ferreira vinha repetindo sobre a necessidade de ter mais um armador à disposição.

Além destas duas posições, o técnico tinha pedido, também, um zagueiro canhoto e um centroavante. Para o ataque, o clube chegou a fazer consulta por Willian José, do Betis, da Espanha, mas ainda não há uma negociação em curso.

*Com informações do ge