Palmeiras poupa titulares e empata com o San Lorenzo na estreia da Libertadores 

Verdão saiu atrás no placar na Argentina, mas conseguiu o 1 a 1 graças ao gol de falta de Piquerez.

O Palmeiras estreou na Conmebol Libertadores empatando com o San Lorenzo em 1 a 1, nesta quarta-feira (3), na Argentina. Dividindo atenções com a final do Campeonato Paulista, o Verdão nem levou boa parte dos titulares para a viagem a Buenos Aires e saiu atrás no placar, com gol de Romaña, ainda no primeiro tempo. O empate veio com Piquerez, em precisa cobrança de falta no estádio Nuevo Gasometro.

Foco na final

No meio da disputa da final do Campeonato Paulista, Abel Ferreira nem levou para a Argentina os titulares Weverton, Murilo, Marcos Rocha, Mayke, Zé Rafael, Raphael Veiga e Endrick. O time que iniciou o confronto era totalmente diferente daquele que perdeu para o Santos, domingo. Apenas no segundo tempo, o técnico lançou titulares, como Aníbal Moreno, Luan, Flaco López e Piquerez, autor do gol do Verdão.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a jogar pela Libertadores na próxima quinta-feira (11), quando recebe o Liverpool, do Uruguai. Mas antes, disputa domingo, também no Allianz Parque, a final do Paulista contra o Santos. O time precisa reverter o 1 a 0 sofrido na ida para conquistar o tricampeonato consecutivo.