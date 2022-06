Palmeiras poupa antes da Libertadores, e Abel se preocupa com calendário: “Só rezo” 

Sete possíveis titulares contra o Cerro Porteño não jogaram no empate com o Avaí. Verdão é a equipe que mais atuou entre as classificadas para as oitavas da competição sul-americana.

Abel Ferreira voltou a mostrar preocupação com a agenda de jogos do Palmeiras, às vésperas de iniciar a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores.

Domingo, no empate em 2 a 2 com o Avaí, o técnico do líder do Brasileirão poupou metade do time que deve iniciar contra o Cerro Porteño, quarta-feira (29.jun), às 19h15, no Paraguai. Ele decidiu mudar depois de manter uma base nos dois clássicos com o São Paulo na última semana.

Apesar da frustração pelo resultado, já que chegou a estar à frente do placar, Abel valorizou o fato de não ter perdido jogadores por lesão na Ressacada. Depois, ao ser perguntado sobre o calendário, o português apelou até para a sua fé.

“Sou religioso e rezo. Pela quantidade de jogos que há, só rezo. Vocês estão vendo a quantidade de jogadores lesionados em jogos do Flamengo, Atlético-MG, Corinthians… Não sou mágico, só peço para ter saúde”, afirmou.

“Não peço para nos ajudar no jogo porque Deus não se mete no jogo, mas que nos dê saúde para jogar. Não sei qual será o futuro, sei que temos uma série de jogos decisivos com dois dias de intervalo. Isso só acontece em um lugar no mundo, talvez os outros estejam errados”, completou.

A declaração de Abel ganha força ao se comparar a quantidade de jogos em 2022 entre os times classificados para as oitavas de final da Libertadores.

O Palmeiras é o que mais entrou em campo no ano (43 vezes), seguido pelos também brasileiros Fortaleza (41), Athletico-PR (40), Flamengo (39), Atlético-MG (38) e Corinthians (37).

O time estrangeiro que mais jogou é o Tolima, da Colômbia, com 35. Estudiantes (31) e Boca Juniors (30) vêm em sequência, enquanto o Cerro Porteño, adversário do Palmeiras, tem 27 exibições em 2022. Ou seja, o Verdão jogou 16 vezes mais que o rival da Libertadores.

Contra o Avaí, Marcos Rocha, Murilo, Piquerez, Dudu, Gabriel Veron e Rony ficaram no banco de reservas, enquanto Danilo não jogou por cumprir suspensão. A tendência é de que todos eles voltem ao time contra o Cerro.

A escolha do time sempre passa por Abel Ferreira e sua comissão técnica, com suporte do Núcleo de Saúde e Performance, que avalia o desgaste de cada atleta. E a gestão tem dado resultado.

Apesar dessa agenda mais apertada do Palmeiras, neste momento há apenas um jogador no departamento médico: Jailson, que rompeu o ligamento do joelho. Raphael Veiga passou o mês de junho com uma lesão na coxa direita, mas voltou a atuar na Ressacada.

