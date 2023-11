Palmeiras pode diminuir vantagem do Botafogo para apenas três pontos  

Times se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Rio de Janeiro.

Embalado por três vitórias seguidas, o Palmeiras ganhou ainda mais fôlego na briga pelo título no Campeonato Brasileiro após a derrota do Botafogo para o Cuiabá na sequência da 30ª rodada.

Separados por apenas seis pontos – o time carioca tem uma partida a menos -, Palmeiras e Botafogo fazem confronto direto nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A diferença entre líder e vice-líder, em caso de vitória do Palmeiras, pode diminuir para apenas três pontos. O time paulista teria mais sete partidas para disputar, enquanto o Botafogo seguiria com oito jogos para manter a liderança e confirmar o título.

É importante ressaltar que além do Botafogo, Bragantino e Flamengo, terceiro e quinto colocados, respectivamente, também possuem um jogo a menos em relação ao Palmeiras.

As partidas adiadas serão disputadas no dia 23 de novembro. O Botafogo visita o Fortaleza em jogo válido pela 29ª rodada, enquanto Flamengo e Bragantino se enfrentam no Rio de Janeiro em partida adiada da 30ª rodada.

Segundo dados do Espião Estatístico, do ge, o Palmeiras tem 7,96% de chances de título. O Botafogo, que abriu a rodada com 89,48%, viu as chances caírem para 80,02%.

*Com informações do ge