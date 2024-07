Palmeiras perde Estêvão, e Abel estuda lançar reforço como titular contra o Cruzeiro 

Sem o garoto, destaque da equipe, técnico avalia estratégias para o duelo deste sábado. Felipe Anderson e Maurício, que estrearam contra o Botafogo, disputam com velhas alternativas.

O Palmeiras tem um problema a resolver para o jogo deste sábado, às 21h, contra o Cruzeiro, no Allianz Parque. Isto porque Estêvão sofreu entorses no joelho e tornozelo esquerdos e está em tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.

Sem a grande estrela alviverde do momento, Abel Ferreira avalia como montar o ataque para o jogo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. São ao menos cinco opções para o treinador repor a ausência do camisa 41, dono de sete gols e cinco assistências no ano.

Felipe Anderson e Maurício, os dois reforços que estrearam no segundo tempo da derrota para o Botafogo, surgem como opções. O camisa 9 na passagem pela Lazio, da Itália, atuou com mais frequência justamente como ponta direita, mas Abel indicou escalá-lo na esquerda, diante da fase de Estêvão. A lesão do jovem dá a chance de mudar os planos.

Já Maurício foi quem entrou diretamente no lugar do meia-atacante a partir da lesão no estádio Nilton Santos. A comissão técnica vê no camisa 18 uma opção tanto para o lado direito do ataque quanto para a armação, assim como era Luis Guilherme, negociado com o West Ham, da Inglaterra.

Além das contratações, o Palmeiras ainda tem Dudu, que não foi titular desde que se recuperou de cirurgia no joelho. Hoje usado com mais frequência por Abel no lado esquerdo, ele já fez ao longo de sua passagem, inclusive com o português, a ponta direita.

Se preferir ter o camisa 7 onde tem jogado ultimamente, outra possibilidade é passar Rony para a direita, tendo Flaco López como referência na frente.

Mayke e Caio Paulista são laterais, só que a comissão técnica em muitos momentos adapta o setor com uma dobra de jogadores desta função. Enquanto o camisa 12 é destro, Caio seria uma opção para jogar com pé trocado, pois é canhoto.

Lázaro deve entrar em breve nesta disputa, mas ainda não está liberado após sofrer uma lesão muscular. Fora de combate há um mês, o atacante começou na quinta a fazer a transição entre a parte física e técnica, em treino na Academia de Futebol.

Abel Ferreira não passou até o momento aos jogadores qual o plano para enfrentar o Cruzeiro. O Verdão fará uma atividade nesta tarde, mas o técnico só deve sinalizar quais serão os titulares horas antes do confronto.

