Palmeiras perde do Athletico e desperdiça chance de colar nos líderes 

Em Barueri, Raphael Veiga erra pênalti, e Verdão para em boa atuação de Bento.

Em um jogo cheio de cartões amarelos, expulsão, pênalti perdido e defesas importantes, o líder Athletico bateu o Palmeiras por 2 a 0, na Arena Barueri, e venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Pablo, em cobrança de falta, e Gómez, contra, fizeram os gols do Furacão.

O Verdão, como de costume, insistiu numa reação até o fim, mas dessa vez parou nas boas intervenções de Bento. O camisa 1 do time paranaense teve atuação importante para garantir o triunfo dos visitantes, principalmente depois de o time ficar com uma a menos por causa da expulsão de Esquivel. Agora, em seis rodadas, o Athletico tem quatro vitórias, um empate e uma derrota. E o Verdão tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no domingo, às 11h, contra o Criciúma, no Estádio Heribero Hulse. Pela Libertadores, o Verdão tem compromisso na quarta-feira, às 21h30, contra o Independiente del Valle, no Allianz.