Palmeiras perde Abel Ferreira e quatro jogadores para confronto contra o Atlético-MG 

Danilo, Zé Rafael, Menino e Gómez estão suspensos da partida que será disputada no Mineirão. Paraguaio já iria perder o jogo por convocação, e Weverton também deve ficar fora.

O Palmeiras não terá quatro importantes jogadores e o técnico Abel Ferreira para a partida contra o Atlético-MG, fora de casa, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Zé Rafael, Gabriel Menino e Gustavo Gómez estão fora após levarem o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no Allianz Parque, no domingo. Abel Ferreira e Danilo foram expulsos no clássico e também são desfalques.

Todos foram advertidos pelo árbitro no segundo tempo e não poderão entrar em campo no confronto que será disputado no Mineirão, na outra quarta-feira, dia 28 de setembro, às 21h45.

Zé Rafael levou amarelo aos nove minutos da etapa final após falta em Lucas Braga na tentativa de impedir o contra-ataque do rival.

Danilo acabou expulso cinco minutos mais tarde após pisão em Soteldo, que caminhava em direção ao gol.

Aos 29 minutos da etapa final, foi a vez de Gabriel Menino levar o cartão amarelo. Gustavo Gómez, convocado para a seleção paraguaia, também recebeu cartão nos minutos finais. Ele já deveria ficar fora do confronto por conta do amistoso com a equipe nacional.

Weverton, que estará com a seleção brasileira para os amistosos contra Gana e Tunísia, também não deve chegar a tempo para o confronto. Marcelo Lomba é seu substituto imediato.

Sem a dupla de volantes titular e o reserva imediato, o Verdão tem apenas Atuesta e Fabinho como opções disponíveis no setor, já que Jailson segue em fase de recuperação de lesão no joelho.

O técnico Abel Ferreira recebeu cartão vermelho e também irá desfalcar o Palmeiras na próxima rodada.