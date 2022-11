Palmeiras não deve contar com atletas que voltam de empréstimo; veja lista 

Carlos Eduardo teve contrato encerrado com o Bragantino, mas ainda tem vínculo com o Verdão.

O fim da temporada no futebol brasileiro vai movimentar o elenco do Palmeiras não apenas sobre possíveis chegadas e saídas do plantel comandado por Abel Ferreira. O clube também terá de resolver a situação de atletas que estão emprestados até o fim de 2022.

O atacante Carlos Eduardo, por exemplo, não está nos planos da diretoria palmeirense. Reforço de R$ 25 milhões para a temporada de 2019, o atleta de 26 anos não teve destaque e acumulou empréstimos para Athletico-PR e Red Bull Bragantino nos últimos dois anos.

Na última segunda-feira, o clube do interior paulista decidiu encerrar o vínculo de Carlos Eduardo, que tem contrato com o Verdão até o fim do ano que vem. A tendência é que ele seja emprestado novamente, situação semelhante a vivida por Matheus Fernandes.

Repatriado em 2021 depois de encerrar sua passagem pelo Barcelona, o meio-campista foi cedido para o Athletico-PR até dezembro deste ano. Ele tem contrato com o Verdão até o fim de 2025.

Lucas Esteves está atuando pelo Colorado Rapids desde 2021 e deve permanecer no clube dos Estados Unidos.

Lucas Lima e Victor Luis são outros atletas vinculados ao Palmeiras que estão emprestados até o fim da temporada. Ambos, porém, não retornarão para o Verdão porque os contratos se encerram em dezembro e não serão prorrogados.

A diretoria palmeirense ainda mantém vínculo com outros sete atletas que tiveram passagens pela base e que não foram aproveitados no profissional, casos de Alan (Moreirense), Angulo (Orlando City), Gabriel Silva (Santa Clara), Lucas Freitas (Moreirense), Matheus (Portimonense), Pedro Bicalho (Santa Clara) e Rafael Elias (Baniyas). Todos estão emprestados até o fim de junho de 2023.

