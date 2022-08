Palmeiras mantém embalo e evita aproximação do Flamengo antes de confronto direto no Brasileirão 

Paulistas e cariocas vêm de seis vitórias consecutivas no torneio nacional; mesmo com momento de recuperação do rival rubro-negro, Verdão tem nove pontos de vantagem.

Protagonistas de grandes disputas recentemente, Palmeiras e Flamengo vão se encontrar novamente no próximo domingo. O jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro coloca frente a frente dois rivais embalados e que dividem a mesma sequência: seis vitórias consecutivas para cada lado.

Líder com 48 pontos, o Verdão foi derrotado apenas duas vezes no torneio nacional até agora – Ceará (1ª rodada) e Athletico (15ª rodada). A equipe construiu vantagem na primeira colocação nesta sequência de vitórias contra Cuiabá (casa), América-MG (fora), Internacional (casa), Ceará (fora), Goiás (casa) e Corinthians (fora).

Embalado com Dorival Júnior, o Flamengo tem 38 pontos no Brasileirão. A última das sete derrotas da equipe no torneio foi contra o Corinthians, na 16ª rodada. Desde então, só vitórias contra Coritiba (casa), Juventude (casa), Avaí (fora), Atlético-GO (casa), São Paulo (fora) e Athletico (casa).

Mesmo com a campanha de recuperação rubro-negra, o Verdão conseguiu manter a boa folga na classificação e vai para o confronto direto com nove pontos de vantagem. São duas rodadas de segurança a favor dos palmeirenses neste momento do campeonato.

Além do Brasileirão, paulistas e cariocas também podem duelar por outro título em 2022. Semifinalistas da Libertadores, Palmeiras e Flamengo podem fazer reedição da decisão do ano passado.

Em Montevidéu, em novembro de 2021, deu Verdão por 2 a 1 com gols de Raphael Veiga e Deyverson – Gabigol foi o autor do gol rubro-negro. Nesta temporada, os palmeirenses vão enfrentar o Athletico, e os flamenguistas terão pela frente o Vélez Sarsfield, da Argentina.

No primeiro turno do Brasileirão deste ano, os rivais empataram sem gols no Maracanã. Sem perder para o Flamengo há dois jogos, o Palmeiras tenta quebrar uma série negativa de quatro jogos sem vencer o time rubro-negro no Allianz Parque: desde o último triunfo, em 2017, foram dois empates e duas derrotas no estádio.

Com a semana livre, o Verdão volta aos trabalhos na Academia de Futebol somente nesta terça-feira (16.ago). Antes do Brasileirão, o Flamengo decide uma vaga na semifinal da Copa do Brasil na quarta-feira, contra o Athletico, em Curitiba.

A sequência de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão:

16ª rodada:

Corinthians 1×0 Flamengo

Fortaleza 0x0 Palmeiras

17ª rodada:

Flamengo 2×0 Coritiba

Palmeiras 1×0 Cuiabá

18ª rodada:

Flamengo 4×0 Juventude

América-MG 0x1 Palmeiras

19ª rodada:

Avaí 1×2 Flamengo

Palmeiras 2×1 Internacional

20ª rodada:

Ceará 1×2 Palmeiras

Flamengo 4×1 Atlético-GO

21ª rodada:

São Paulo 0x2 Flamengo

Palmeiras 3×0 Goiás

22ª rodada: