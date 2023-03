Palmeiras mantém dúvida no ataque para semifinal 

Jogadores assistiram a vídeo sobre o Ituano e treinaram construção de jogadas e transições. Duelo contra o Ituano é no domingo, às 16h, no Allianz Parque.

O Palmeiras realizou na manhã desta sexta-feira o penúltimo treino preparatório para a semifinal do Campeonato Paulista contra o Ituano, às 16h deste domingo, no Allianz Parque.

Em busca da quarta final consecutiva do estadual, o elenco de Abel Ferreira começou o dia vendo um vídeo elaborado pela comissão técnica sobre o adversário do fim de semana.

Em seguida, como descrito pela assessoria do clube, os jogadores foram ao gramado realizar um “longo trabalho” tático, entre construção de jogadas e transições, além de cobranças de faltas.

Para a partida deste domingo, Abel Ferreira conta com o elenco praticamente completo. Atuesta, que agora se recupera de uma cirurgia no joelho direito, é o único desfalque.

Com todos à disposição, o treinador consegue deixar uma dúvida no ar para a escalação contra o Ituano. Endrick ou Bruno Tabata? O meia-atacante atuou no lugar do jovem de 16 anos nas quartas de final.

A escalação, que vai depender do que o técnico pensa em cima do adversário, deve ter então: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Endrick (Bruno Tabata), Dudu e Rony.

Na nota do treino divulgada pelo clube, Tabata recebeu destaque e falou sobre a preparação para o jogo.

“O Paulista vinha com uma sequência grande de jogos e complica para treinar e adquirir entrosamento. Foi mais uma semana para afinarmos tudo certinho e para fazermos mais um grande jog. E confiança no futebol é tudo, todo jogador com confiança rende mais, arrisca mais. Acredito que nossa equipe fez um grande jogo contra o São Bernardo e temos tudo para manter isso contra o Ituano.”

*Com informações do ge