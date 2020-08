PALMEIRAS – Luxa disputará 65º clássico pelo Palmeiras; veja retrospecto do técnico contra o Santos

Em busca de sua segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Santos. Diante do adversário praiano, o experiente técnico Vanderlei Luxemburgo comandará o time alviverde em um clássico pela 65ª vez na carreira.

Em sua quinta passagem pelo Palmeiras, Luxa ostenta um retrospecto de 28 vitórias, 20 empates e 16 derrotas em 64 clássicos como treinador do time alviverde. Diante dos três maiores rivais do estado, o técnico veterano tem um aproveitamento de 54,16%.

Especificamente contra o Santos, próximo adversário do Palmeiras, Luxa acumula 11 vitórias, três empates e seis derrotas em 20 partidas no comando do Palmeiras, com aproveitamento de 60%. Neste domingo, o técnico tentará melhorar sua performance diante do adversário praiano.

“Vamos colocar os caras para descansar e recuperar para jogar um clássico contra um adversário difícil de ser enfrentado, porque tem muita qualidade. O Cuca é um treinador experiente. Mas é um clássico bom de jogar”, disse Luxa após vencer o Athletico-PR.

Depois de uma série de quatro empates e uma derrota, o Palmeiras ainda busca sua primeira vitória em clássicos nesta temporada. O confronto com o Santos, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 16 horas (de Brasília) de domingo, no Morumbi.