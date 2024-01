Palmeiras lança camisas para a temporada 2024 

Modelos custam entre R$ 179,90 e R$ 499,90; estreia será no clássico contra o Santos.

O Palmeiras divulgou nesta sexta-feira os uniformes que serão usados pelos jogadores ao longo da temporada 2024. A estreia do modelo será no clássico contra o Santos, no próximo domingo, às 18h, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

As duas versões do uniforme de jogo se apoiam na campanha “O que nos torna família”, que exalta o sentimento de pertencimento, de luta e de amor compartilhados que unem os palmeirenses em uma única família palestrina.

“Em um ano tão importante para o torcedor palmeirense, estamos muito felizes por lançar as novas camisas que exaltam a tradição do clube. Vamos trabalhar em conjunto para fazer deste mais um ano repleto de conquistas, transformando esta coleção em mais uma vitória da parceria entre Palmeiras e Puma”, disse a presidente Leila Pereira.

Os novos uniformes celebram os 110 anos do Verdão e os troféus conquistados durante a parceria do clube com a atual fornecedora de material esportivo. Desde 2019, foram 11 grandes conquistas com o elenco principal: Paulistão (2020, 2022 e 2023); Brasileirão (2022 e 2023); Conmebol Libertadores (2020 e 2021); Supercopa do Brasil (2023), Recopa Sul-Americana (2022), Copa do Brasil (2020), e Florida Cup (2020).

Pela primeira vez dividindo a mesma estampa, os uniformes apresentam três emblemas históricos do Palmeiras, em referência aos 110 anos que serão completados em 2024. O primeiro escudo do Palestra Itália (criado em 1914) aparece de forma inédita na história dos uniformes do clube. Completam os escudos a Cruz de Savoia (1916), símbolo da Casa Real Italiana, e o P (1942), que foi o primeiro escudo a refletir a mudança do nome do time para Palmeiras.

O atual distintivo, utilizado desde 1959, segue estampado no peito.

Os uniformes 1 e 2 terão gola e mesmo desenho pela primeira vez. A camisa número 1 chega na cor verde do Palmeiras, com gola e acabamento das mangas na cor branca. A camisa número 2, tradicionalmente branca, possui gola e acabamento das mangas em verde.

A cor dourada é o destaque da vez, sendo a cor escolhida para destacar os logos, números e nomes dos jogadores, além da frase “110 anos” gravada de forma inédita logo abaixo do escudo no peito.

Os valores das camisas são: modelo Jogador (R$ 499,90, do tamanho PP ao EGG adulto – masculino e feminino), modelo Torcedor (R$ 369,90, do tamanho PP ao EGG adulto – masculino e feminino), modelo Estádio (R$ 179,90, do tamanho P ao EGG adulto) e modelo Infantil (R$ 329,90, do tamanho 8 ao 16) – o tamanho PP está disponível apenas para os modelos feminino.

*Com informações do ge