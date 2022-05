Palmeiras? Jogadores do Santos garantem foco na Sul-Americana 

Antes do clássico pelo Brasileirão, Peixe tem jogo decisivo contra o Banfield, da Argentina.

O próximo compromisso do Santos pelo Campeonato Brasileiro será o clássico contra o Palmeiras, no domingo, às 16h, na Vila Belmiro. Antes disso, o Peixe encara o Banfield, da Argentina, pela Copa Sul-Americana. O duelo, que será realizado nesta terça-feira (24.mai), às 19h15, também na Vila Belmiro, vale a classificação do Santos para a próxima fase da competição continental. Até por isso, os jogadores do Peixe dizem que, antes do clássico, o foco está em avançar na Sul-Americana.

“O Palmeiras está em um bom momento, mas nossa cabeça está jogo a jogo. Não adianta pensar no Palmeiras agora, sendo que tem o Banfield na terça-feira e é um jogo de extrema importância. Vamos seguir assim, nos preparando para cada jogo, porque são estratégias diferentes. Sabemos que um clássico tem seu valor, mas estamos focados no jogo contra o Banfield. Depois vamos pensar no Palmeiras”, comentou o zagueiro Eduardo Bauermann.

O atacante Lucas Braga manteve o discurso do companheiro de time. “Estamos buscando vencer e brigar na parte de cima da tabela em todas as competições que disputarmos. Sempre pensando um dia após o outro. Agora nossa cabeça está na Sul-Americana para conquistar a vitória e classificar.”

Para esta partida, o Santos não poderá contar com o atacante Léo Baptistão e com o goleiro John. Ambos foram expulsos no duelo contra o Unión La Calera, na última semana. O Peixe lidera o grupo C, com 10 pontos, e depende só de si para avançar na competição.