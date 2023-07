Palmeiras intensifica busca por volante e se prepara para brecar assédio a “intocáveis” do elenco 

Diretoria mantém a posição de que não irá negociar seus principais atletas.

Depois de quatro saídas nesta janela de transferências, a meta do Palmeiras é buscar reforços com foco especial no meio-campo, mas o mercado segue de olho em atletas do Verdão. Agora até aqueles que a diretoria não abre mão.

Abel Ferreira indicou no domingo que alguns dos principais jogadores receberam consultas do exterior recentemente, e há o interesse em Gustavo Gómez por parte do Al-Nassr, equipe da Arábia Saudita comandada por Luis Castro, ex-Botafogo.

Apesar das informações da imprensa no Paraguai de que há uma discussão de valores entre os clubes, o Palmeiras sustenta que ainda não tem uma oferta na mesa. E mesmo que ela chegue, o clube não tem intenção de negociar seus titulares, como Gómez, capitão de Abel Ferreira.

Para conseguir isso, o Verdão decidiu vender Giovani, um dos principais nomes da atual geração sub-20, para o Al-Sadd, do Catar. A negociação de 9 milhões de euros (R$ 47 milhões) serviu para “equilibrar” a situação financeira do clube, de acordo com Leila Pereira.

Vinicius Silvestre, Bruno Tabata e Rafael Navarro, os outros três negociados nesta janela, saíram principalmente em busca de mais minutos. Tabata, inclusive, sinalizou à diretoria que gostaria de ser negociado, pois era reserva com Abel.

Com um elenco de 26 atletas, incluindo Atuesta, lesionado, o Palmeiras tem recorrido cada vez mais à base. Luis Guilherme e Kevin não fazem parte do plantel, mas participam da rotina de treinos e estão à disposição de Abel, também.

Nas duas semanas que restam de janela aberta, o foco do Verdão está na busca por um meio-campista marcador. Wendel, do Zenit, da Rússia, é um desejo, mas sua contratação ainda é considera difícil, pois os valores estão acima do que o clube pode pagar.

